Кабинет Министров Украины обеспечил возможность подключения к сети Интернет во время полетов в самолетах на всех этапах: от посадки до высадки.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства, сообщает пресс-служба КМУ.

Кроме того, был расширен диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного Интернета “в маленьких деревнях и отдаленных регионах”.

Правительство также приняло антикоррупционное решение, согласно которому частоты, предназначенные для 5G, будут распределять между операторами через открытые тендеры.

Как уточнили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, все эти шаги стали возможными благодаря внесению изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и План использования радиочастотного ресурса Украины.

“Отныне авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ в Интернет на всех этапах – от посадки до прибытия. Европейские исследования продемонстрировали: подключение к Интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не имеет негативного влияния на авиационную безопасность во время работы на земле”, – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также анонсировали повышение качества телекоммуникационных услуг в общественном транспорте, корпоративной среде, торговых залах, гостиницах и на вокзалах.