Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства, сообщает пресс-служба КМУ.
Кроме того, был расширен диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного Интернета “в маленьких деревнях и отдаленных регионах”.
Правительство также приняло антикоррупционное решение, согласно которому частоты, предназначенные для 5G, будут распределять между операторами через открытые тендеры.
Как уточнили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, все эти шаги стали возможными благодаря внесению изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и План использования радиочастотного ресурса Украины.
“Отныне авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ в Интернет на всех этапах – от посадки до прибытия. Европейские исследования продемонстрировали: подключение к Интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не имеет негативного влияния на авиационную безопасность во время работы на земле”, – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также анонсировали повышение качества телекоммуникационных услуг в общественном транспорте, корпоративной среде, торговых залах, гостиницах и на вокзалах.
- Вице-премьер Михаил Федоров заявлял, что перераспределение частот и установление сплошного мобильного покрытия в стране пройдет за полтора-два года.