На закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 3 марта приняли решение о кадровых перестановках в Правительстве.

Об этом сообщают источники #Букв.

Свои кандидатуры озвучил Президент Украины Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции.

Так, Премьер Алексей Гончарук уйдет в отставку.

Нардеп Михаил Радуцкий подтвердил #Буквам, что заявление Гончарука было продемонстрировано на заседании фракции.

“Заявление было продемонстрировано, но дату я не знаю”, – сказал он.

Исполнять обязанности Премьера будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Народный депутат Галина Янченко после заседания сообщила, что фракция “Слуга народа” поддержала кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность Премьер-министра Украины.

“Кандидатуру Шмыгаля согласовали”, – отметила Янченко и добавила, что кандидат на должность премьера назвал имена возможных руководителей ведомств.

Фото: #Буквы

Она также отметила, что во время заседания Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что получил заявление Гончарука на увольнение.

Источники #Букв сообщают, что новым министром экономики станет Жуковский Роман Сергеевич, который работает во Всемирном банке. Тимофей Милованов, нынешний министр экономического развития, станет министром сельского хозяйства.

Минфин возглавит Уманский Игорь Иванович, бывший первый заместитель министра финансов Украины. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська останутся на своих должностях.

На должность министра здравоохранения предложено назначить Илью Емца, а министром обороны – Андрея Тарана. Министром социальной политики предлагается назначить Марину Лазебную, а министром молодежи и спорта – Вадима Гутцайта.