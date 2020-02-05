Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщалось ранее, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил правительству Алексея Гончарука разработать новую концепцию заработных плат для чиновников.
Во вторник, 4 февраля, во время совещания в Офисе Президента с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, какую стратегию в этом направлении разработало правительство.
“Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад”, — сказал Гончарук.
Также премьер-министр заверил, что информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет публиковаться ежемесячно.
Помимо этого, Гончару сообщил, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.
Президент Зеленский поддержал такое решение Кабмина.
“Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже”, — отметил Владимир Зеленский.
- Ранее стало известно, что чиновники ряда ведомств в 3,5- 5 раза увеличили себе зарплаты, а министры получили сотни тысяч премий. #Буквы рассказывали, кто из топ-чиновников заработал в декабре больше всех.
- Кабинет Министров Украины планирует ежемесячно публиковать данные о доходах топ-чиновников. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Он также проинформировал, что обсуждаемые высокие зарплаты его коллег за декабрь – результат того, что им выплатили премии за несколько месяцев.