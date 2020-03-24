Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Так, Минцифры подготовило перечень административных услуг, которые можно получить в центрах при неотложных обстоятельствах во время карантина:
- оформление паспорта гражданина Украины;
- вклеивания фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
- услуга еМалятко для родителей новорожденных;
- разрешения для транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;
- согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;
- регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
- выдача водительских удостоверений взамен утерянного или похищенного;
- регистрация рождения физического лица и его происхождения;
- регистрация смерти;
- субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- оформления льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
- оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
- оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня”;
- оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
- оформление пособия при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена опека и попечительство, или одиноким матерям;
- регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
- оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.
Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.
- В декабре 2019 года сообщалось, что Кабинет Министров Украины запускает сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате административных услуг.