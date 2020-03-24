Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Так, Минцифры подготовило перечень административных услуг, которые можно получить в центрах при неотложных обстоятельствах во время карантина:

  • оформление паспорта гражданина Украины;
  • вклеивания фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;
  • услуга еМалятко для родителей новорожденных;
  • разрешения для транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;
  • согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;
  • регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;
  • выдача водительских удостоверений взамен утерянного или похищенного;
  • регистрация рождения физического лица и его происхождения;
  • регистрация смерти;
  • субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • оформления льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;
  • оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;
  • оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня”;
  • оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;
  • оформление пособия при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;
  • регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;
  • оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.

  • В декабре 2019 года сообщалось, что Кабинет Министров Украины запускает сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате административных услуг.