Кабинет Министров утвердил перечень услуг, предоставляемых в центрах админслуг во время карантина.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Так, Минцифры подготовило перечень административных услуг, которые можно получить в центрах при неотложных обстоятельствах во время карантина:

оформление паспорта гражданина Украины;

вклеивания фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет;

услуга еМалятко для родителей новорожденных;

разрешения для транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;

согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;

регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;

выдача водительских удостоверений взамен утерянного или похищенного;

регистрация рождения физического лица и его происхождения;

регистрация смерти;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

оформления льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;

оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня”;

оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;

оформление пособия при рождении, усыновлении ребенка, на детей, над которыми установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям;

регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;

оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Другие админуслуги будут предоставляться с учетом эпидемиологической обстановки на соответствующей территории.