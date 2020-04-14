Обещанные одноразовые выплаты по тысяче гривен украинцы получат после того, как пройдет пять дней с момента вступления в силу изменений в госбюджет.

Об этом сообщили на сайте Правительства.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что по тысяче гривен выплатят в апреле.

Теперь в ведомстве пояснили, что планируют начинать осуществлять выплаты после того, как пройдет пять дней с момента действия изменений в госбюджете.

Всего выплаты получат 10,6 миллионов украинцев. На это в бюджете предусмотрено 10 миллиардов гривен.

Платить по тысяче гривен будут пенсионерам, которые получают выплаты менее 5 тысяч гривен.

Также одноразовую помощь предоставят гражданам, имеющим инвалидностью.

Получат по тысяче гривен и те, кому предусмотрена временная государственная соцпомощь, если гражданин пенсионного возраста, но не работает и пенсию не получает.