Об этом сообщили на сайте Правительства.
Ранее в Минсоцполитики заявляли, что по тысяче гривен выплатят в апреле.
Теперь в ведомстве пояснили, что планируют начинать осуществлять выплаты после того, как пройдет пять дней с момента действия изменений в госбюджете.
Всего выплаты получат 10,6 миллионов украинцев. На это в бюджете предусмотрено 10 миллиардов гривен.
Платить по тысяче гривен будут пенсионерам, которые получают выплаты менее 5 тысяч гривен.
Также одноразовую помощь предоставят гражданам, имеющим инвалидностью.
Получат по тысяче гривен и те, кому предусмотрена временная государственная соцпомощь, если гражданин пенсионного возраста, но не работает и пенсию не получает.
- Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что обещанное единовременное пособие в размере тысячи гривен выплатят пенсионерам сразу же после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет. Планируется – до конца апреля.