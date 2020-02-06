Об сообщают #Буквы со ссылкой на брифинг Дубилета.
Так, на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных SIM-карт к паспортам, ответил следующее: “Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь SIM-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса”.
По его словам, власть сейчас должна сконцентрироваться на дерегуляции, а потом уже “докручивать гайки”, если будет такая потребность.
“Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство”, – отметил Дмитрий Дубилет.
- В сентябре 2019 года сообщалось, что представители партии “Слуга народа” зарегистрировали в Парламенте законопроект № 1083 об электронных коммуникациях. В документе прописан механизм контроля за поставщиками услуг связи, а также клиентами этой отрасли. В частности, украинцев обяжут регистрировать SIM-карты с паспортом. Соответствующий проект закона находится в свободном доступе.