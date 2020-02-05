Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

На совещании у Президента Владимира Зеленского министр финансов сообщила, что анонсированный ранее сервис будет работать с 14 февраля.

“С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефону … До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который заработает не в тестовом режиме, а полноценно”, – пояснила Маркарова.

Зеленский в свою очередь отметил, что внедрение электронной акцизной марки необходимо еще и в рамках либерализации рынка.