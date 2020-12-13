В Кабмине назвали условие, при котором локдаун могут ввести еще до 8 января

Усиленный карантин в Украине может начаться раньше. Для этого должно произойти стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала “Украина 24”.

Главным показателем для ввода жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.

“Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции”, – сказал Немчинов.

Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться заполненность коек для больных COVID-19.

“Кроме выявленных, еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тыс., а в перспективе – на 75 тыс.”, – сказал министр.