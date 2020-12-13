Covid-19 Украина

обновлено 13.12.2020 в 20:01

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В Кабмине назвали условие, при котором локдаун могут ввести еще до 8 января

Усиленный карантин в Украине может начаться раньше. Для этого должно произойти стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

Воскресенье, 13 декабря 2020, 19:46

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала “Украина 24”.

Главным показателем для ввода жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.

“Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции”, – сказал Немчинов.

Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться заполненность коек для больных COVID-19.

“Кроме выявленных, еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тыс., а в перспективе – на 75 тыс.”, – сказал министр.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
  • Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Теги: Олег Немчинов, видео, Кабмин, карантин, Коронавирус, локдаун

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