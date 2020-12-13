В Кабмине назвали условие, при котором локдаун могут ввести еще до 8 января

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала “Украина 24”.
Главным показателем для ввода жесткого карантина раньше 8 января может стать заболеваемость на уровне 32-35 тысяч новых случаев в сутки.
“Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции”, – сказал Немчинов.
Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться заполненность коек для больных COVID-19.
“Кроме выявленных, еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тыс. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тыс., а в перспективе – на 75 тыс.”, – сказал министр.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.