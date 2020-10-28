В среду, 28 октября, правительственная комиссия назвала причины авиакатастрофы Ан-26, в результате которой погибли курсанты. В ходе расследования удалось установить несколько причин трагедии.

Об этом сообщил председатель комиссии, вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании Кабмина.

По словам Уруского, должностные лица Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба не совершали действенный контроль за организацией полетов, что стало одной из главных причин авиакатастрофы.

Сообщается, что причиной трагедии стала также недостаточная профессиональная подготовка членов экипажа к чрезвычайным ситуациям во время полетов. Уруский отметил, что экипаж выполнял конвейером шестой полет. Самолет практически не делал остановок на взлетной полосе после очередного полета.

Технические факторы, которые привели к аварии самолета Ан-26:

отказ системы ПРТ-24 с системы управления левого двигателя;

экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателя;

выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку;

несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение снижения;

искусственное создание несимметричности тяги главной установки;

неустранения скольжения.

Все собранные материалы будут переданы правоохранительным органам, осуществляющим досудебное расследование. В ближайшее время Олег Уруский проведет специальный брифинг с целью детального озвученные результатов правительственной проверки.

Как известно, самолет АН26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.