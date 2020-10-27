Разъяснение появилось на правительственном портале.
В правительстве отметили, что перераспределение средств, предусмотренных МОЗ по программе совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.
Решение о перераспределении средств поддержали по инициативе главы МОЗ Максима Степанова. При этом в Кабмине предусмотрели выделение этих средств на реализацию проекта для онкобольных в 2021 году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом.
“Дополнительно отметим, что решение Комиссии о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (сумма использованных средств за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%) и невозможности реализации этого проекта в 2020 году”, – отметили в Кабмине.
К слову, решение о перераспределении средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов Правительства и 17 народных депутатов членов комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
- 21 октября Кабмин передал на развитие дорог в Львовской области 61,55 млн гривен из денег, которые были предусмотрены для Министерства здравоохранения на совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.