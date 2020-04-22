С 11 мая Кабинет Министров планирует смягчить карантинные мероприятия. В частности, могут открыть парки и скверы, а также разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг.

Об этом сегодня на заседании Правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Если все будет хорошо и эпидемическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг. Возможно, другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от развития ситуации в первых числах мая. Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дадут старт разогреву экономики”, – сказал он.

Однако, по словам премьера, смягчение произойдет при условии, если минимум в течение 10 дней процент заболевания в Украине не будет меняться (будет колебаться в пределах 5 – 10%), а больницы будут заполнены пациентами с коронавирусом меньше, чем на 50 %.

Он также добавил, что сейчас больницы, которые готовы принимать больных COVID-19 заполнены на 10 %.