Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов. Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – “неизвестно, персональные данные пациентов хранятся ли надежно”, “надлежащая защита отсутствует” и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос”, – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что сейчас эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.
“Это очень важно еще и потому, что до 1 апреля мы активно готовимся для введения второй очереди медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронные медицинские карты пациента. Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн”, – пояснил министр.
- Почти 80 % украинцев уже выбрали себе семейного врача, а также подписали с ним декларацию.