Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в третьем квартале этого года безработица среди населения в возрасте 15-70 лет уменьшилась.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III кв. 2019 выросла до 16,91 млн. человек и населения трудоспособного возраста в 16,21 млн. человек (уровень занятости составил 59,3 % к населению соответствующей возрастной группы и 69,0 % соответственно)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилось и сформировалось почти на одинаковом уровне (1329 тыс. человек и 1328 тыс. человек соответственно).

В то же время, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3 % (по сравнению с 8,0 % в III кв. 2018), в трудоспособном возрасте – до 7,6 %.

“Рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности. На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 выросла на 9,0 % г/г, производительность труда в III кв. 2019 выросла на 2,5% г/г)”, – резюмировал Милованов.