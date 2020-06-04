Об этом сообщает Управление коммуникаций полиции.

“На данное время штат Кагарлыкского отделения полиции сокращен полностью. По результатам служебного расследования со службы в полиции уволен ряд сотрудников”, – сказал начальник Главного следственного управления полиции Максим Цуцкиридзе.

При этом в полиции подчеркнули, что позиция руководства – принципиально и жестко реагировать на все нарушения закона полицейскими.

“Служебная проверка относительно происшествий в Кагарлыкском отделении полиции продолжается. По ее результатам будет дана оценка работы руководства полиции в Киевской области и Обуховского отдела. В то же время проводится проверка сотрудниками ГБР”, – рассказал замглавы НПУ.

В полиции также напомнили, что по результатам только первого этапа расследования в отделении полиции Кагарлыка были уволены 10 сотрудников, а руководство отделением было поручено сотрудникам областного управления.