Об этом сообщает Управление коммуникаций полиции.
“На данное время штат Кагарлыкского отделения полиции сокращен полностью. По результатам служебного расследования со службы в полиции уволен ряд сотрудников”, – сказал начальник Главного следственного управления полиции Максим Цуцкиридзе.
При этом в полиции подчеркнули, что позиция руководства – принципиально и жестко реагировать на все нарушения закона полицейскими.
“Служебная проверка относительно происшествий в Кагарлыкском отделении полиции продолжается. По ее результатам будет дана оценка работы руководства полиции в Киевской области и Обуховского отдела. В то же время проводится проверка сотрудниками ГБР”, – рассказал замглавы НПУ.
В полиции также напомнили, что по результатам только первого этапа расследования в отделении полиции Кагарлыка были уволены 10 сотрудников, а руководство отделением было поручено сотрудникам областного управления.
- Ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за отставку Авакова. Стоит отметить, что об отставке Авакова снова заговорили как политики, так и пользователи соцсетей после событий в Кагарлыке и массовой стрельбы в Броварах.
- Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.