НОВОРІЧНІ ВІТАННЯ ВІД 24-ої УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ В той час, як в Україні снігу поки обмаль, десь, за 15 тис км від Батьківщини, на острові Галіндез, в Антарктиді його дуже багато. Це і не тільки дивіться у чудовому новорічного привітанні від наших команди зимівників, які вже 10 місяців проводять дослідження під українським прапором на крижаному континенті. В свою чергу, хочеться всім нам побажати енергії, наснаги, здатності долати труднощі і досягати своїх цілей, як це роблять наші вчені в Антарктиді.Разом з Ігор Дикий, Євгеном Брілінгом, Богданом Гаврилюком, Sasha Zulas, Сергієм Розумним, Тарасом Білим, Oksana Savenko, Наталією Бабій, Антон Омельченко (Anton Omelchenko), Андрієм Голубенко, Oleksandr Kviatkovskyi, Богданом Паламарчуком.

Gepostet von Національний антарктичний науковий центр am Montag, 30. Dezember 2019