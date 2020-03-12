Исследование бисера, сделанного из яичной скорлупы страуса, показывает, что люди, жившие в пустыне Калахари 30 тысяч лет назад, имели свою социальную сеть, чтобы помогать друг другу.

Об этом сообщает журнал Смитсоновского университета США.

Сегодня племена собирателей, живущие в пустыне Калахари на юге Африки, знают, что засуха или война могут угрожать выживанию их общины. Чтобы снизить эти риски, они вступают в партнерские отношения с родственниками на других территориях, как близких, так и дальних. И если выдается плохой год, они могут отправиться в другой район, чтобы там собирать еду и брать воду.

“Это действительно хорошая адаптация к пустынной среде, такой как Калахари, которая имеет огромную пространственную и временную изменчивость в распределении ресурсов. В один сезон может быть очень дождливо, а в следующий – абсолютно сухо, или может быть очень дождливо в вашем районе, а затем в 10 километрах от него, это просто ничто”, – говорит Брайан Стюарт, археолог из Мичиганского университета.

Согласно археологическим исследованиям, проведенным Стюартом, такого рода партнерство, которое выступает своего рода страховкой, существует уже не менее 30 000 лет.

В исследовании, которое было опубликовано сегодня в журнале Proceedings Национальной академии наук, Стюарт и его коллеги изучили бусины из яичной скорлупы страуса, найденные во время археологических раскопок в двух высокогорных убежищах в Лесото в Южной Африке.

По словам Стюарта, с 1970-х и 1980-х годов археологи находили готовые бусины, сделанные из яичной скорлупы страуса, в доисторических поселениях в этом районе, хотя страусы в регионе не водились. Основываясь на этом факте, ученые предположили, что страусиные бусы являются частью “страховых партнерств” племен-собирателей. То есть люди преодолевали много миль, несли бусы и обменивали их, чтобы укрепить социальные связи.

Чтобы выяснить, где изготавливались бусы, найденные с Лесото, Стюарт и его коллеги изучили уровень содержания изотопов стронция. Земная кора содержит слегка радиоактивные изотопы рубидия, который со временем разлагается на стронций. В результате разные скальные образования имеют разные сигнатуры стронция, и животные, живущие на данной территории, могут получать эти уникальные сигнатуры вместе с пищей и водой. Таким образом, исследователи могут выяснить, откуда появился 30 000-летний страус.

Исследование показало, что большинство бус из горных убежищ Лесото были вырезаны из яичной скорлупы страусов, которые жили на расстоянии не менее 60 миль (100 км). Некоторые даже пришли с расстояния около 190 миль (300 км).

“Действительно удивительным было то, как далеко людям приходилось ходить, и как долго длилось такое социальное партнерство”, – сказал Стюарт.