Власти Калифорнии заявили о решении в апреле открыть парки развлечений типа Disneyland, в рамках ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Представители департамента охраны здоровья отметили, что решение было принято с учетом того, что парки и стадионы находятся под открытым небом и на их территории легко придерживаться социального дистанцирования. При этом, все посетители должны быть в масках.

Вход в парки разрешен только для жителей штата Калифорния, а обедать на их территориях в закрытых помещениях — запрещено.

Представитель системы здравоохранения штата Марк Гали отметил, что апрель — подходящее время для открытия парка аттракционов.

“Калифорния может начать постепенно и безопасно возвращаться к жизни до пандемии, открывая площадки, которые на открытом воздухе и где возможно постоянное пребывание в масках”, – сказал Гали.

Новость о снятии ограничений на работу парков аттракционов приветствовал руководитель Disneyland Кен Потрок. Он сказал, что парк ждет гостей, которые будут соблюдать все установленные правила безопасности в связи с пандемией.

Также решение поприветствовали руководители парков Magic Mountain и Universal Studios.

Во все парки, на стадионы или бейсбольные площадки сможет одновременно зайти ограниченное количество посетителей. Пропускная способность будет на уровне от 15% до 35%, в зависимости от конкретных ограничений и эпидситуации в каждом отдельном округе штата.

Власти пояснили, что приняли решение ослабить карантинные ограничения, так как с середины января наблюдается позитивная динамика снижения количества случаев заражения среди населения. По официальным данным, в результате заражения COVID-19, в штате умерли 53 тысячи человек.