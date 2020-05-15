Об этом пишет The Guardian.

Животные разрушали все, что попадалось на пути и поедали городские цветы.

Местный житель Зак Роландс запечатлел коз в тот момент, когда они разнесли забор и атаковали восточную часть города.

Этих коз обычно приводят на холм поблизости, чтобы они очистили его от сорняков. Но во время карантина животные, вероятно, почувствовали, что округа опустела от людей и решили прорваться в город.

  • Ранее сообщалось, что стадо из примерно 122 кашемировых коз заполонили центр курортного городка Лландидно (Уэльс, Британия).