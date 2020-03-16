Компания Verily, специализирующаяся на технологиях здравоохранения, запустила сайт для проверки и тестирования COVID-19. Сайт создан для жителей Калифорнии.

Об этом сообщает Тechcrunch.

Сайт создан на базе проекту Verity’s Project Baseline. Сайт обеспечивает скрининг и, в случае необходимости, бесплатное тестирование рисков на COVID-19 для жителей округа Санта-Клара и округа Сан-Матео.

Участники, имеющие право принять участие в данном проекте, должны достичь возраста 18 лет, иметь гражданство США, уметь говорить и читать по-английски; а также быть готовыми подписать специальную авторизационную форму, которая дает разрешение Verity собирать информацию о человеке, который будет пользоваться сайтом для процесса скрининга. Все желающие воспользоваться этим сайтом, также должны создать новую учетную запись Google, или подключить свой существующий аккаунт для регистрации.

В компании утверждают, что не будут предоставлять никакой информации страховым или медицинским поставщикам без прямого согласия и любая информация, которая направляется в процессе скрининга COVID-19 не используется для рекламы.

При этом отмечается, что сотрудники компании Verily будут иметь прямой доступ к информации о каждом, кто пользуется сайтом, и эта информация будет обмениваться с медицинскими работниками, лабораториями и служащими здравоохранения. Кроме того, информация может быть передана технологическим партнерам Verily, в частности Google.

Сайт предлагает участникам пройти онлайн-опрос, благодаря результатам которого пользователи смогут сделать вывод о том, есть ли у них повод проверяться на наличие коронавируса.