Об этом сообщает Тechcrunch.
Сайт создан на базе проекту Verity’s Project Baseline. Сайт обеспечивает скрининг и, в случае необходимости, бесплатное тестирование рисков на COVID-19 для жителей округа Санта-Клара и округа Сан-Матео.
Участники, имеющие право принять участие в данном проекте, должны достичь возраста 18 лет, иметь гражданство США, уметь говорить и читать по-английски; а также быть готовыми подписать специальную авторизационную форму, которая дает разрешение Verity собирать информацию о человеке, который будет пользоваться сайтом для процесса скрининга. Все желающие воспользоваться этим сайтом, также должны создать новую учетную запись Google, или подключить свой существующий аккаунт для регистрации.
В компании утверждают, что не будут предоставлять никакой информации страховым или медицинским поставщикам без прямого согласия и любая информация, которая направляется в процессе скрининга COVID-19 не используется для рекламы.
При этом отмечается, что сотрудники компании Verily будут иметь прямой доступ к информации о каждом, кто пользуется сайтом, и эта информация будет обмениваться с медицинскими работниками, лабораториями и служащими здравоохранения. Кроме того, информация может быть передана технологическим партнерам Verily, в частности Google.
Сайт предлагает участникам пройти онлайн-опрос, благодаря результатам которого пользователи смогут сделать вывод о том, есть ли у них повод проверяться на наличие коронавируса.
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- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.