В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) спасли дикую косулю, которую обнаружили на одной из улиц.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Животное заблудилось, было обессиленным и нуждалось в ветеринарной помощи. Косулю обнаружил местный житель.

К месту происшествия выехали сотрудники ГСЧС.

“На момент прибытия спасателей животное было крайне обессилено и напугано. С помощью брезентового полотна и спасательной веревки испуганную косулю удалось обездвижить и транспортировать ее на осмотр ветеринарам”, – сказано в сообщении.

После оказания животному медицинской помощи его отпустили в лесной массив.