Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Животное заблудилось, было обессиленным и нуждалось в ветеринарной помощи. Косулю обнаружил местный житель.
К месту происшествия выехали сотрудники ГСЧС.
“На момент прибытия спасателей животное было крайне обессилено и напугано. С помощью брезентового полотна и спасательной веревки испуганную косулю удалось обездвижить и транспортировать ее на осмотр ветеринарам”, – сказано в сообщении.
После оказания животному медицинской помощи его отпустили в лесной массив.
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