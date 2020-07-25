В Каменец-Подольском (Хмельницкая область) произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", в результате которой пострадали 9 человек.

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области.

Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной. Известно, что автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи.

“Предварительно установлено, что 30-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Accord, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с каретой экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer под управлением 36-летнего жителя Каменец-Подольского. “Скорая” двигалась по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом, транспортируя 75-летнюю пенсионерку в городскую больницу”, – отмечается в сообщении.

В результате ДТП пострадали 9 человек: водитель автомобиля Honda Accord и трое его пассажиров, а также водитель “скорой”, 63-летний врач, 33-летняя медсестра, больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.