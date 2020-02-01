В Канаде двое людей, инфицированных коронавирусом nCoV-2019, сумели преодолеть заболевание и вернулись к обычной жизни.

Об этом сообщает местное издание CBC.

Одного пациента выписали из больницы Торонто, а второй лечился дома.

Медики сообщили, что им по 50 лет.

Первый пациент – мужчина, который вернулся из Китая. После проведенных анализов и подтверждения инфикации коронавирусом, он согласился на госпитализацию и лечение в Саннибрукском центре медицинских наук. На сегодня его состояние здоровья улучшилось и сейчас он не нуждается в стационарной помощи.

Под наблюдением медиков он находился с 23 января.

Теперь его ждет поддерживающая терапия, поскольку конкретного лечения в случае заражения коронавирусом пока что не существует.

У его жены также было заражение коронавирусом. Поскольку она оставалась в доме одна, медики приняли решение не госпитализировать ее. Накануне медики посетили ее, после чего сообщили, что она здорова, признаков инфекции больше нет.

После того как стало известно о двух позитивных случаях лечения от коронавируса, в Онтарио появился новый случай заражения, о чем уже заявили власти. Это 20-летняя девушка, которая 23 января прилетела из Уханя (Китай).

Медики назвали ее случай необычным, поскольку первичные анализы не показали наличие в крови коронавируса. Также не было никаких симптомов возможного заражения.

Доктор Дэвид Уильямс, главный медицинский директор Онтарио, сказал, что эта пациента вряд ли передаст вирус другим. Во время поездки из Уханя женщина носила хирургическую маску и, по прибытии в Канаду была в своем доме одна.

Стоит отметить, что 26 января в Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

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