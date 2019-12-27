Об этом сообщает Fox13.

В фильме “Один дома 2” (1992 год) есть сцена, где главный герой входит в отель Plaza и сталкивается с мужчиной, которого играет Трамп. Мальчик спрашивает, как пройти в лобби.

Исчезновение этой сцены заметили зрители, написав об этом в соцсетях. Они посчитали, что сцену вырезали накануне из политических соображений, поскольку сейчас Трамп – президент США.

В канун Рождества Трамп встречался с американскими военными, рассказывая им о том, что гордится своим небольшим вкладом в сюжет легендарной комедии.

“Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. И говорят, как правило, дети: “Я только что видел тебя в кино”. Они не видят меня в новостях так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, моложе. И для меня было честью сыграть там”, — говорил Трамп.

После того как фильм с вырезанной сценой показали на канадском телеканале СВС, то решили объясниться с возмущенными зрителями.

Они пояснили, что купили права на фильм в 2014 году, когда Трамп еще не был президентом, и еще в то время сцену вырезали, сокращая некоторые фрагменты.

Представитель телеканала Чак Томпсон заявил, что эпизод вырезали не из политических соображений.

“Так часто бывает с фильмами, адаптированными для телевидения, “Один дома 2″ сократили по времени. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету”, — сказал он.

По его словам, удаляя некоторые сцены, телеканал может больше заработать на количестве рекламы, показанной за время фильма.

Отреагировал на эту ситуация и сам Трамп. В социальной сети Twitter он написал, что это месть премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как известно, ранее Трамп говорил, что “заставил” Трюдо “больше платить за НАТО”.

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