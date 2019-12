Об этом сообщает Fox13.

В фильме “Один дома 2” (1992 год) есть сцена, где главный герой входит в отель Plaza и сталкивается с мужчиной, которого играет Трамп. Мальчик спрашивает, как пройти в лобби.

Исчезновение этой сцены заметили зрители, написав об этом в соцсетях. Они посчитали, что сцену вырезали накануне из политических соображений, поскольку сейчас Трамп – президент США.

В канун Рождества Трамп встречался с американскими военными, рассказывая им о том, что гордится своим небольшим вкладом в сюжет легендарной комедии.

“Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. И говорят, как правило, дети: “Я только что видел тебя в кино”. Они не видят меня в новостях так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, моложе. И для меня было честью сыграть там”, — говорил Трамп.

После того как фильм с вырезанной сценой показали на канадском телеканале СВС, то решили объясниться с возмущенными зрителями.

Они пояснили, что купили права на фильм в 2014 году, когда Трамп еще не был президентом, и еще в то время сцену вырезали, сокращая некоторые фрагменты.

Представитель телеканала Чак Томпсон заявил, что эпизод вырезали не из политических соображений.

As many are asking…

CBC’s airing of Home Alone 2 was edited for time. This happens regularly with films adapted for television. The scene with Donald Trump was one of several that were cut from the movie as none of them were integral to the plot. These edits were done in 2014.

— Chuck Thompson (@ChuckTCBC) 26 декабря 2019 г.