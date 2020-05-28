В Канаде приняли решение отменить заседания парламента до сентября, в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее решение поддержали даже силы.

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Решение поддержали правящая Либеральная партия, оппозиционные Зеленая партия и Новая демократическая партия. Консерваторы и Квебекский блок проголосовали против.

Те, кто голосовали против, заявили, что если не будет пленарных заседаний, то депутаты не смогут должным образом представлять интересы своих избирателей, защищая их права. Также у депутатов не будет возможности задавать вопросы и дискутировать по тем или иным предложениям с членами правительства.

При этом, члены парламента будут время от времени собираться в формате специальных комитетов, на которых часть участников которого будет заседать в Оттаве, другие будут присоединяться дистанционно, посредством видеоконференций.

На протяжении лета комитет планирует собраться четыре раза.

С марта парламент Канады находится на карантине в связи с эпидемией коронавируса.