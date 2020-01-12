Жители провинции Онтарио в Канаде получили сообщение о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции, но позже местные власти назвали это сообщение ошибкой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщение не содержало никаких подробностей инцидента, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.

Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

“Важное обновление: предупреждение о АЭС “Пикеринг” было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды”, – говорится в сообщении.

Атомная электростанция расположена на берегу озера Онтарио, примерно в 50 км к востоку от Торонто.

“Как и многие из вас, я был очень обеспокоен тем, что получил это чрезвычайное сообщение сегодня утром. Мне легче, что это не была чрезвычайная ситуация, но я расстроен, что произошла такая ошибка”, — заявил мэр Пикеринга Дэйв Райан.