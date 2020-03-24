В канадской провинции Онтарио приказали закрыть все несущественные предприятия и компании в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. При этом, будет продолжаться производство пива и спиртных напитков.

Об этом сообщает местное телевидение CTV.

Премьер Онтарио Дуг Форд заявил, что все несущественные предприятия должны приостановить свою деятельность на, как минимум, две недели. Ограничение начало действовать в полночь 24 марта.

До этого момента предприятиям нужно было “адаптироваться и подготовиться”.

“Это было очень трудное решение, но это правильное решение. Сейчас не время для полумер. Это решение не было принято легко… Мы будет и должны предпринять все шаги, чтобы замедлить распространение COVID-19”, – заявил он.

Спустя несколько часов после заявления правительство выпустило полный список предприятий, которые считают “несущественными” и такими, которые должны прекратить работу на неопределенное время.

В частности, важными премьер назвал предприятия и компании, которые производят еду и медикаменты, операторов сотовой связи.

Также он пояснил, что приказ не означает, что все компании и предприятия должны полностью прекратить работу. Некоторые могут предоставлять услуги дистанционно, переформатироваться и так далее. Также в провинции ищут меры, чтоб контролировать тех, кто не выполняет приказ.

При этом компания по продаже спиртного LCBO и компания по продаже пива Beer Store будут работать еще 14 дней, после начала действия приказа о закрытии. Такое решение в правительстве пояснили тем, что пиво и другие спиртные напитки – это товары продуктового типа.

Также открытыми оставят некоторые строительные компании, которые производят и продают товары этой группы.

Также будет продолжаться работа компаний, которые непосредственно задействованы в строительстве конкретных объектов недвижимости.

Также в категорию “важных” попали СМИ, их деятельность ограничивать не будут.

Пока что в Онтарио введены карантинные меры до 31 марта. Запрещено собираться компаниями свыше 50 человек, проводиться церковные службы и различные мероприятия.

На данный момент в Онтарио самое большое количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в Канаде – свыше 500.