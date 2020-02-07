После инцидента с поездом, транспортирующим сырую нефть, который сошел с рельс и загорелся, в Канаде приняли решение ввести ограничения скорости для железнодорожного транспорта, перевозящего опасные грузы.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об инциденте с поездом компании Canadian Pacific Railway Ltd.

Авария произошла в четверг рано-утром по местному времени в штате Саскачеван. Это второй инцидент за последние два месяца.

Федеральный министр транспорта Марк Гарно заявил, что, начиная с полуночи пятницы, поезда, перевозящие более 20 вагонов опасных грузов, будут ограничены скоростью в 40 км/ч по всей стране в течение следующих 30 дней.

Предел скорости в городских районах установили еще ниже – по 35 км/час.

Таким образом, власти приняли решение ограничить скорость движения поездов практически вдвое.

После того как пройдет установленный срок, 30 дней, власти примут новое решение – приостановить ограничение или продлить его.

“Я понимаю, что это повлияет на экономику страны … но очень и очень важно, чтобы мы не жертвовали безопасностью”, – сказал Гарно.

Министр уточнил, что к опасным для транспортировки товарам относятся сырая нефть, которая разбавляется конденсатом, бензином, дизельным топливом, химикатами и некоторыми удобрениями.