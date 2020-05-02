Об этом идет речь в материале американской компании CNN.
О запрете штурмового оружия объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу.
Решение принято после недавнего теракта, во время которого было убито 22 человека. В частности, боевик родом из Новой Шотландии убил 22 людей после того, как держал их в заложниках в течение 12 часов.
“Вам не нужен AR-15, чтобы убить оленя”, – заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве.
“Вступивший в силу закон не разрешается покупать, продавать, перевозить, импортировать или использовать боевое оружие боевого класса”, – сказал он.
Полиция сообщила, что у вооруженного человека было несколько полуавтоматических пистолетов и как минимум две полуавтоматические винтовки, одна из которых была описана свидетелями как боевое оружие.
“Это оружие было разработано для одной цели — убить наибольшее количество людей в кратчайшие сроки. В Канаде нет никакого применения и нет места для такого оружия”, – сказал Трюдо.
Запрет вступает в силу немедленно, но на утилизацию оружия будет распространяться двухлетняя амнистия.
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