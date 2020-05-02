В Канаде объявили о запрете штурмового оружия после массового нападения, в котором погибло 22 человека.

Об этом идет речь в материале американской компании CNN.

О запрете штурмового оружия объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу.

Решение принято после недавнего теракта, во время которого было убито 22 человека. В частности, боевик родом из Новой Шотландии убил 22 людей после того, как держал их в заложниках в течение 12 часов.

“Вам не нужен AR-15, чтобы убить оленя”, – заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве.

“Вступивший в силу закон не разрешается покупать, продавать, перевозить, импортировать или использовать боевое оружие боевого класса”, – сказал он.

Полиция сообщила, что у вооруженного человека было несколько полуавтоматических пистолетов и как минимум две полуавтоматические винтовки, одна из которых была описана свидетелями как боевое оружие.

“Это оружие было разработано для одной цели — убить наибольшее количество людей в кратчайшие сроки. В Канаде нет никакого применения и нет места для такого оружия”, – сказал Трюдо.

Запрет вступает в силу немедленно, но на утилизацию оружия будет распространяться двухлетняя амнистия.