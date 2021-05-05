У Канаді підтвердили 100% ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech та дозволили її використання для дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Серед побічних ефектів вакцини, які помітили медики, були біль у руці, куди робили щеплення, та підвищення температури.

“Найчастіше повідомлялося про побічні ефекти, тимчасові та легкі, такі як біль у руці, озноб або лихоманка”, – сказала доктор Супрія Шарма, головний медичний радник Health Canada.

Наразі рівень вакцинації населення в Канаді низький. Очікується, що діти зазначеного віку отримають вакцини протягом декількох тижнів.

Коли саме буде розпочато вакцинацію підлітків визначить Агенція громадського здоров’я Канади.

У США аналогічну вакцину для підлітків збираються дозволити на початку наступного тижня.