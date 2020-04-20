Об этом сообщает агентство Reuters.
Среди жертв была офицер Канадской королевской конной полиции Хейди Стивенсон, 23-летний военный с двумя детьми.
В полиции заявили, что Габриэль Вортман работал дантистом и пока нет никаких оснований связывать произошедшее с терроризмом. Они сказали, что не имеют ни малейшего представления о его мотивации.
Правоохранители ликвидировали стрелка.
Отмечается, что это самая массовая стрельба в Канаде с 1989 года, когда в Монреале преступник Марк Лепин убил 15 женщин в политехнической школе.
Кроме того, массовые расстрелы относительно редки в Канаде, где действуют более жесткие законы о контроле над оружием, чем в Соединенных Штатах.
- Ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчина начал стрельбу из окна дома и ранил четверых полицейских спецназовцев.