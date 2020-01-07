Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
“Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела два военнослужащего Объединенных сил получили ранения”, – сообщили в ООС
С начала этого периода, 7 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
- В субботу, 4 января, на Донбассе получили ранение двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.