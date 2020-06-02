В футбольном клубе "Карпаты" отменили все тренировки и ввели карантин как минимум на две недели.

Об этом сообщается на сайте львовского клуба.

Игроки и тренерский штаб “Карпат” прошли тестирование на COVID-19, по результатам которого клуб был вынужден заявить о вспышке коронавируса.

“Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса в карпатовцев (всего тестирования прошли 65 человек)”, – говорится в сообщении.

Все, кто оказался инфицированным ознакомились с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

“Обращаемся к высшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключений клубам Украины – максимально ответственно отнеситесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто”, – отметили в футбольном клубе.

По информации Football.ua, количество заболевших в клубе приравнивается к 25, среди которых 11 футболистов.