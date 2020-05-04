Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
“По состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -2°С. Падает мелкий снег. Метель”, – сказано в сообщении.
Также отмечается, что 4 мая ожидается подъем уровня воды в реке Прут, а с 4 на 5 мая ожидаются заморозки.
Отметим, гора Поп Иван или Черная Гора — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высотой 2020,5 м.
- Сегодня, 4 мая, по всей Украине прогнозируется дожди с грозами, температура воздуха будет колебаться от +15 °C до +23 °C, а в некоторых областях и до +25 °C.