В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, ограниченная видимость, а также мороз и буря.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

“По состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -2°С. Падает мелкий снег. Метель”, – сказано в сообщении.

Также отмечается, что 4 мая ожидается подъем уровня воды в реке Прут, а с 4 на 5 мая ожидаются заморозки.

Отметим, гора Поп Иван или Черная Гора — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высотой 2020,5 м.