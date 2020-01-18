Во Львовской области вблизи горнолыжного курорта Славское из-за неисправности остановилась канатная дорога с 32 туристами, среди которых были дети.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о том, что на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила к спасателям 17 января в 17:00.

Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.

Отмечается, что около 20:00 всех туристов с подъемника сняли. Травмированных среди них нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей.

Саме у ці хвилини проходить рятувальна операція на горі Погар, ща на Львівщині, де зупинився підйомник із туристами. Опубликовано ДСНС України Пятница, 17 января 2020 г.