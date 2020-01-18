Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информация о том, что на горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога) поступила к спасателям 17 января в 17:00.
Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.
Отмечается, что около 20:00 всех туристов с подъемника сняли. Травмированных среди них нет. Всего на подъемнике находилось 32 человека, из них 5 детей.
Саме у ці хвилини проходить рятувальна операція на горі Погар, ща на Львівщині, де зупинився підйомник із туристами.
Опубликовано ДСНС України Пятница, 17 января 2020 г.
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