Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Указано, что во время схода с горы Говерла туристы сошли с маршрута и потеряли ориентировку.
“5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что два человека – 1980 года и 1979 года, жители города Киев, во время схода с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти”, – говорится в сообщении.
Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели.
“В 17:45 спасатели встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались”, – сообщили в ГСЧС.
Так, спасатели сопроводили туристов к месту временного проживания на НСБ “Заросляк” поселка Ворохта.
- По данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.