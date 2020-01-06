Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Карпатах нашли двух туристов из Киева, заблудившихся при сходе с горы Говерла.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Указано, что во время схода с горы Говерла туристы сошли с маршрута и потеряли ориентировку.

“5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что два человека – 1980 года и 1979 года, жители города Киев, во время схода с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти”, – говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели.

“В 17:45 спасатели встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались”, – сообщили в ГСЧС.

Так, спасатели сопроводили туристов к месту временного проживания на НСБ “Заросляк” поселка Ворохта.