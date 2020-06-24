Об этом сообщила экоактивистка Янина Лучейко на своей странице в Facebook.
Уточняется, что речь идет об озерце Кривое, которое находилось в районе поселка Верховына.
По словам активистки, за последние дни из-за непогоды случилось три оползня, один из которых перегородил дорогу в поселок Кривец, а другие два спустились вокруг озера. При этом дамбу снесло и озеро смыло в реку Черный Черемош.
Лучейко напомнила, что озеро Кривое было образовано в 2008 году тоже в результате наводнения.
“Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации”, – уточнила она.
- Сегодня, 24 июня, по всей Украине, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди. В Карпатах – штормовое предупреждение – ожидается прохождение максимального уровня воды.