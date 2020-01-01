В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в канун Нового года спасли в Карпатах 11 туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что во Львовской области была оказана помощь 6 травмированным лыжникам, а также еще 5 заблудившимся туристам.

“31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шестой туристам – лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в операции по поиску заблудившихся туристов участвовали шестеро спасателей. Медицинская помощь найденным не потребовалась.