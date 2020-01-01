Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что во Львовской области была оказана помощь 6 травмированным лыжникам, а также еще 5 заблудившимся туристам.
“31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шестой туристам – лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в операции по поиску заблудившихся туристов участвовали шестеро спасателей. Медицинская помощь найденным не потребовалась.
- Ранее спасатели предупредили, что из-за погодных условий в Карпатском регионе возможны временные ограничения движения транспорта на конкретных участках.