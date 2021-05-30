Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Наразі на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1 °С.
ЗеПорушення
Всего нарушений
Максимум без нарушений
У Карпатах у передостанній день весни випав сніг.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Наразі на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1 °С.