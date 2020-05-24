Об этом сказано на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

“По состоянию на 13:15 24.05.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха + 2 ° С, ветер юго-западный 7м / с, снег, ограниченная видимость до 70м”, – сказано в сообщении.