По данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.

Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 10-61 см.

“По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 года на снеголавинной станции Пожижевская: температура воздуха: -10,8 градусов, ветер: ветер, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный”, – указано в сообщении.

При этом на снеголавинной станции Плай температура воздуха достигает -10,3 градусов, ветер северный, скорость 5-8 м/с.

“Есть облачность. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен”, – информирует Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -11,7 градусов, а высота снежного покрова – 21 см.

Напомним, 7 января на части Украины пройдет снег, ночью температура до -10 °C, днем – от -1 °C до +1°C. На остальной территории – солнечно, без осадков, в Крыму до +3°C.