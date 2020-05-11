По состоянию на понедельник, 11 мая, высота снежного покрова в Карпатах местами достигает полметра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 9 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 0-50 сантиметров. Температура воздуха достигает 12,4 градуса, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.

В Карпатах выпало до полуметра снега

“Высота снежного покрова составляет 0-50 см, покрытость 20%, снег старый, слежавшийся”, – указано в сообщении.

Фото: Victor Zhulenko

Также до 20 см снега зафиксировали на Драгобрате.

“На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 8,3 градуса. Высота снежного покрова составляет 19 см”, – информируют в Украинском гидрометцентре.