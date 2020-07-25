Власти Каталонии (Испания) распорядились закрыть все ночные клубы и дискотеки в регионе из-за роста числа случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The Local.

Соответствующий приказ вступил в силу в субботу, 25 июля, и будет действовать в течение двух недель.

В регионе также запретили проведение музыкальных мероприятий на танцполах и установили ночной “комендантский час” для игорных заведений, казино, баров и ресторанов, а также музыкальных баров.

Такие меры предприняты из-за того, что в последнее время в Испании было зафиксировано более 280 новых вспышек вируса (почти половину всех новых случаев подтвердили в Каталонии).

Как сообщает агентство ВВС, власти Испании опасаются второй волны коронавируса, в связи с чем и вводят ограничения.

Всего через месяц после того, как страна объявила о прекращении чрезвычайного положения, в таких городах, как Барселона, Сарагоса, а также в испанской столице Мадриде произошел новый всплеск коронавируса. На фоне этой вспышки правительство предупредило граждан, что вторая волна вируса может быть неизбежной.

Особое беспокойство вызывает инфицирование молодых людей, которые собираются большими компаниями по ночам в городах.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран Европы с более чем 28,4 тыс. смертей в результате эпидемии COVID-19. Согласно данным ресурса Worldometer, за последние сутки в Испании зафиксировали более 2,2 тыс. случаев коронавируса.

Страна вышла из суровой национальной изоляции 21 июня.