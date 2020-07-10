Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телеобращения.

“К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким погибших. Это общая трагедия для всех нас. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцами, которые стали жертвами пандемии”, – сказал он.

По его словам, в стране началась вторая волна COVID-19. Причиной этого Токаев считает массовое несоблюдение карантина.

“Госкомиссией принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране. Это правильное решение. В данный момент появились первые признакистабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией”, – отметил президент.