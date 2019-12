Об этом сообщает ВВС.

В сообщении сказано, что самолет принадлежит казахской авиакомпании Bek Air. На борту были 93 пассажира и 5 членов экипажа.

По предварительной информации, шестеро погибших – дети.

Также сообщается об около 60 раненых, включая детей. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Вскоре после взлета в аэропорту Алматы самолет потерпел крушение.

Это произошло в 07:22 по местному времени.

На место происшествия прибыли сотрудники службы экстренной помощи.

Также известно, что самолет следовал из города Алматы в столицу страны Нурсултан.

Поскольку самолет упал в районе жилого сектора, проводится эвакуация местных жителей.

Причина крушения пока не установлена.

В МВД Казахстана сообщили, что в определенный момент самолет потерял высоту при взлете и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением.

Все полеты самолетов этой модели (Fokker 100) приостановили после крушения.

Информационный сайт авиации Flightradar24 сообщает, что рейс вылетел в 01:21 по Гринвичу, и «последний сигнал был получен в ту же минуту». Там сообщалось, что Bek Air Flight Z92100 был самолетом Fokker 100.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM

— Flightradar24 (@flightradar24) 27 декабря 2019 г.