Об этом сообщает ВВС.
В сообщении сказано, что самолет принадлежит казахской авиакомпании Bek Air. На борту были 93 пассажира и 5 членов экипажа.
По предварительной информации, шестеро погибших – дети.
Также сообщается об около 60 раненых, включая детей. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Вскоре после взлета в аэропорту Алматы самолет потерпел крушение.
Это произошло в 07:22 по местному времени.
На место происшествия прибыли сотрудники службы экстренной помощи.
Также известно, что самолет следовал из города Алматы в столицу страны Нурсултан.
Поскольку самолет упал в районе жилого сектора, проводится эвакуация местных жителей.
Причина крушения пока не установлена.
В МВД Казахстана сообщили, что в определенный момент самолет потерял высоту при взлете и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением.
Все полеты самолетов этой модели (Fokker 100) приостановили после крушения.
Информационный сайт авиации Flightradar24 сообщает, что рейс вылетел в 01:21 по Гринвичу, и «последний сигнал был получен в ту же минуту». Там сообщалось, что Bek Air Flight Z92100 был самолетом Fokker 100.
Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM
— Flightradar24 (@flightradar24) 27 декабря 2019 г.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже выразил “глубокие соболезнования” родственникам погибших. Он также сказал, что “все виновные будут сурово наказаны в соответствии с законом”.
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