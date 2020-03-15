В Казахстане введен режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом

Об этом говорится в указе, который подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Экстренные меры будут действовать с 16 марта по 15 апреля.
“Ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей”, – говорится в документе.
Указом введен карантин на всей территории страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных.
Правительство Казахстана также ограничило пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. При этом ограничения на въезд не распространяются на граждан страны, находящихся за рубежом, они смогут вернуться домой.
Ранее власти Казахстана сократили число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину. Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.
В Казахстане официально подтверждены восемь случаев заражения SARS-CoV-2.
- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.