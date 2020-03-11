На северо-востоке Кении браконьеры убили очень редких белых жирафов - маму и детеныша.

Об этом сообщает британская телерадикомпания BBC.

По словам рейнджеров, труп самки и детеныша нашли около деревни на северо-востоке округа Гарисса. есть еще один белый жираф – он жив. Считается, что он остался единственным в мире.

Их белый окрас обусловлен редким состоянием, называемым лейцизмом, при котором клетки кожи не имеют пигментации.

Глава общины Ишакбини Хирола Мохаммед Ахмедноор рассказал, что последний раз самку и детеныша видели более трех месяцев назад.

“Это очень печальный день для Кении. Мы единственное сообщество в мире, которое является попечителем белого жирафа. Их убийство является серьезным ударом по тем мерам, которые были предприняты по сохранению этого редкого и уникального вида”, – сказал Ахмедноор.

Браконьеров пока не нашли и также не известны их мотивы.

Общество дикой природы Кении, главный орган по охране природы в восточноафриканском штате, заявил, что расследует инцидент.

Отмечается, что животные жили в заповеднике на обширной огороженной территории. Там также есть деревни.

Белые жирафы были впервые обнаружены в Кении в марте 2016 года.

По данным Африканского фонда дикой природы, около 40 % популяции жирафов исчезло за последние 30 лет.