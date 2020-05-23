Киевская городская госадминистрация обнародовала требования к работе метро, открытие которое запланировано на 25 мая.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте КГГА.

Основные правила работы метро после смягчения карантина:

Пассажиров будут допускать только при наличии защитной маски.

Вагоны метро должны дезинфицировать во время мероприятия поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

Кроме того, дезинфекционные мероприятия каждые 3:00 должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно – перед открытием станций метро).

В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания – должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

В подземке также должны обеспечить санитарное расстояние не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

В случае скопления пассажиров – ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний.

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также должны контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции.

Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров после возобновления работы подземки пользоваться транспортом в случае крайней необходимости.

Отмечается, что полиция в метрополитене готова к осуществлению контроля за соблюдением правил. Инфраструктура предприятия имеет возможности регулирования пассажиропотока по мере необходимости.