Департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предлагает отменить в этом году внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В школах столицы и страны завершился учебный год. Ученики закончили его дистанционно. Но впереди – для выпускников – внешнее независимое оценивание. И многие выпускники, а также их родители волнуются из-за того, как оно пройдет… Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что те выпускники, кто намерен вступать в вузы, пройдут ВНО в соответствии с утвержденным графиком. По словам Кличко, в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 тыс. человек. И только 17 тысяч из них – выпускники школ этого года.

“Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7000 аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО”, – подчеркнул Кличко.

Он также проинформировал, что Департамент образования КГГА предложил отменить в этом году итоговую аттестацию для выпускников 11-х классов.

“Департамент образования города предложил отменить в этом году государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов. Для учеников 4 и 9 классов министерство ее отменило ранее”, – рассказал Кличко.

(На видео – с 5:52)