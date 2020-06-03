Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“В школах столицы и страны завершился учебный год. Ученики закончили его дистанционно. Но впереди – для выпускников – внешнее независимое оценивание. И многие выпускники, а также их родители волнуются из-за того, как оно пройдет… Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования”, – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что те выпускники, кто намерен вступать в вузы, пройдут ВНО в соответствии с утвержденным графиком. По словам Кличко, в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 тыс. человек. И только 17 тысяч из них – выпускники школ этого года.
“Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7000 аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО”, – подчеркнул Кличко.
Он также проинформировал, что Департамент образования КГГА предложил отменить в этом году итоговую аттестацию для выпускников 11-х классов.
“Департамент образования города предложил отменить в этом году государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов. Для учеников 4 и 9 классов министерство ее отменило ранее”, – рассказал Кличко.
(На видео – с 5:52)
- Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов в связи с введением карантина в стране.
- В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО стартует с 25 июня.
- Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” до 23 октября включительно.