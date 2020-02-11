Об этом рассказал в интервью “Экономической правде” первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

“Открытая в декабре эстакада для проезда автомобилей между улицами Гетьмана и Довженко – это незавершенная первая очередь реконструкции Шулявского путепровода. Должны быть достроены еще два съезда и проведено благоустройство. У меня есть все надежды, что до конца лета завершим эту развязку в полном объеме“, – подчеркнул он.

Замглавы КГГА уточнил, что съезды ориентировочно будут готовы уже к марту. Тогда же будут смонтированы опоры для контактной сети троллейбусов.

Поворозник напомнил о необходимости снести цех № 5 Первого киевского машиностроительного завода (который раньше назывался “Большевик”) для строительства съезда. По данному вопросу ведутся переговоры с Фондом государственного имущества Украины. В ФГИ просят за его выкуп 700 миллионов гривен. В КГГА считают эту сумму неприемлемой.

“Развалить аварийное здание (заводской цех, – ред.), сделать там благоустройство, построить один заезд – это делается достаточно быстро. Это если нам удастся договориться с Фондом государственного имущества по пятому цеху завода “Большевик”… За такие цифры покупать помещение цеха, что разваливается, для меня абсурдно. Но мы в процессе переговоров. Речь идет о почти 700 млн грн. По нашему мнению, это очень завышенная цифра. Мы не хотим ничего даром, и в то же время не хотим ни за что переплачивать”, – отметил Поворозник.

Он добавил, что техническое состояние и стоимость здания должен оценить эксперт.

Замглавы КГГА также проинформировал, что до 1 января 2020 года на проект реконструкции моста было потрачено чуть более 856 млн гривен.

“Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд грн, но пока точная сумма неизвестна”, – заявил он.