Об этом он сказал во время брифинга.
По словам чиновника, будет создана специальная комиссия, которая индивидуально оценит каждый случай, чтобы в последующем можно было возмещать убытки.
Он отметил, что речь идет не только о компенсациях магазинам и пострадавшим гражданам, но также и о возмещении средств владельцам автомобилей, которые получили повреждения.
“Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки… Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы”, – сказал чиновник.
- В результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. На дороге возле ТРЦ из-за горячей воды образовалась глубокая яма.