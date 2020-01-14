Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что вопрос выплаты компенсаций пострадавшим в результате прорыва теплотрассы около ТРУ Ocean Plaza будет рассматриваться индивидуально в каждом случае.

Об этом он сказал во время брифинга.

По словам чиновника, будет создана специальная комиссия, которая индивидуально оценит каждый случай, чтобы в последующем можно было возмещать убытки.

Он отметил, что речь идет не только о компенсациях магазинам и пострадавшим гражданам, но также и о возмещении средств владельцам автомобилей, которые получили повреждения.

“Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки… Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы”, – сказал чиновник.